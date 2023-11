Alpint: Felix Monsén tränar med Aleksander Aamodt Kilde: ”Kärlek vid första ögonkastet”

Men nu har svensken hittat en unik lösning där han tränar med det norska fartlaget och specifikt med superstjärnan Aleksander Aamodt Kilde. – Jag får inte den träningen i Sverige och den gruppsammanhållningen. Han (Aleksander) är bäst i världen just nu, särskilt störtlopp och super-G. För mig är det mycket att ta lärdom, de är verkligen ett team och jag känner mig som en del utav det, säger Monsén.Den 28-årige svensken är sedan flera år bosatt i Innsbruck där även Kilde bor.

– Vi har tävlat mot varandra och känner varandra sedan tidigare. Felix är en fin kille, vi hade inte tagit med oss vem som helst. Så när det här kom upp var det som kärlek vid första ögonkastet, säger Aleksander Aamodt Kilde och fortsätter.

– Han har visat bra fart på träningarna så han ger oss utmaning. Vi har haft bra kommunikation hela tiden och nu är vi en ordentlig grupp som kan kämpa om resultaten tillsammans. Norge har förutom unga åkare som får chansen att komma upp ibland, endast två utövare, Aleksander Aamodt Kilde och Adrian Smiseth Sejersted, så även för Norge är det bra att Monsén nu tränar med dem.

– Jag får ju träna med de bästa i världen nu, sen är de bra killar, bra gäng, superbra tränare, säger Felix Monsén.SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVTNYHETER: Alpint: Fler samarbeten inom alpint väntar – inget på plats för Lisa HörnbladFelix Monsén tränar numera med de norska fartåkarna. Landslaget spår fler samarbeten framöver – men något sådant finns inte på plats på damsidan för Lisa Hörnblad. – Varför gör man inte samma satsning för henne?, undrar Pernilla Wiberg.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Alpint: Se alpinstjärnornas ABBA-dans: ”Tog oss någon dag”Felix Monsén tränar med norrmän – och tar inspiration av Mikaela Shiffrin. Inför säsongen spelade de in en omtalad video som fått stor spridning. – Vi är inte skitbra på att dansa, säger Felix Monsén till SVT Sport.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Alpint: Lisa Hörnblad står utan tränare inför säsongen: ”Det är oacceptabelt”Fartåkaren Felix Monsén OS-satsar tillsammans med det norska landslaget. Samtidigt står Lisa Hörnblad utan tränare och upplägg inför säsongen. – Det är oacceptabelt att det ska skilja så mycket, det är orättvist, säger hon till SVT Sport.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Felix, 20, nominerad till Lilla Augustpriset: ”Hanterar stora frågor på ett häpnadsväckande elegant sätt””Hanterar stora frågor på ett häpnadsväckande elegant sätt.”

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Ishockey: Leksand besegrade Timrå efter Felix Unger Sörums uppvisningUnderläge på hemmaplan – då klev Leksands 18-åring fram. Felix Unger Sörum såg till att matchen utjämnades efter en soloräd och spelade sedan fram till 3–1-målet som sänkte Timrå. – Vilket spelsinne, det är fantastiskt. Det är grymt kul att se, säger lagkamraten Patrik Norén till TV4 Play.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SPORTBLADET: Leksand vände mot TimråUnderläge efter 44 sekunder – sedan vände Leksand mot Timrå. 18-årige Felix Unger Sörum blev segerregissör med två assists. Matchen slutade 4–1.

Källa: sportbladet | Läs mer ⮕