Allt fler bolag byter till att ”hyra” arbetskraft

– Genom att ”hyra” arbetskraft kan vi snabbt anpassa oss och fokusera på det vi gör bäst, säger Gustav Trolle, vd för Digital Island.Vi lever i en digital tidsålder präglad av snabba förändringar och ständig innovation.

Samtidigt står företag inför en stor utmaning – hur håller man jämna steg utan att bli överbelastad av fasta kostnader och stelbenta strukturer? Svaret för många framåtblickande bolag är att satsa på uppdragsbaserad arbetskraft.

– Genom åren har vi samarbetat med flera bolag, ofta enskilda IT-konsulter med särskilda kompetenser, säger Gustav Trolle, vd för Digital Island som anammat den flexibla arbetsmodellen. – I stället för permanenta anställningar ser vi stora fördelar med att ”hyra” arbetskraften, speciellt via Frilans Finans eller genom ett annat bolag där de är anställda. Risken blir betydligt lägre och det blir mindre krångligt. Dessutom har IT-konsulten friheten att välja sin egen lön.

– Det är förstås ett stort plus, inte minst eftersom vi kan använda dessa IT-konsulter vid behov och när behovet avslutas så avslutas även anställningen.Enligt Gustav Trolle har modellen med uppdragsbaserad arbetskraft förändrat IT-företagens sätt att arbeta.

– Vi kan starta projekt direkt, undvika onödig administration kring skatter och avgifter och istället fokusera på vår kärnverksamhet. Vår kärna är att vara en dynamisk digital partner. Vilka är de egenanställda som ni väljer att samarbeta med?

