Alfa Romeo släpper sin första elbil nästa år

Nästa år kommer Alfa att släppa sin första elbil och det är en kompakt crossover som delar mycket med Jeep Avenger och Fiat 600. Rykten har gått att den kommer att få namnet Brennero och förra veckan bekräftades detta. Eller Internet missuppfattade Alfas teaser och trodde det i alla fall. Nu får vi dock reda på att namnet blir Milano. Ett namn som även användes påsom såldes mellan 1985 till 1992 på den amerikanska marknaden.

Det är en hyllning till Alfa Romeos hemstad"och en symbol för innovation och hållbarhet.""Med ankomsten av Milano under 2024 kompletterar Alfa Romeo sitt modellprogram och bemöter önskemålen från alla våra entusiaster och många fler. Milano är tänkt som ett symboliskt"välkommen tillbaka" till alla våra Alfisti-fans. Giulietta och Mito ägarna har väntat på att få bekräfta sin kärlek till Alfa Romeo. Den"välkomnar" även alla som söker efter en unik sportupplevelse i detta segment och den utmärkande skönheten i italiensk desig





