Alfa Laval startar ny affärsenhet för vätgas

Under det senaste året har Hanza sett en större tillströmning av nya kunder som ser värdet i deras tillverkningskoncept, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. – Det senaste året har varit ett hektiskt, men väldigt positivt, säger Veronica Svensson, försäljningschef för Skandinavien. Vi har en fortsatt hög orderingång från befintliga kunder och i takt med det har vi investerat substantiellt i mer maskinkapacitet och i expansion av produktionsytor.

Hanzas affärsidé är att erbjuda regional och komplett tillverkning. Det betyder att kunder erbjuds ett helhetskoncept, där Hanza tar hand om allt från försörjningskedjorna och tillverkning inom flertalet teknologier, till montering och logistiklösningar med leveranser geografiskt nära kundernas marknader. Kunderna erbjuds även med kompletta outsourcingprojekt från sina egna fabriker.

– Det blir helt enkelt smidigare att låta oss hantera försörjningskedjan och jag upplever att mycket av det bottnar i kostnader förknippade med bristsituationer och ansträngda inköpsorganisationer senaste åren, säger Veronica.

– Hållbarhetsinitiativ blir generellt en del av den totala ekvationen när det kommer till kostnadsbild och kundkrav.

