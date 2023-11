AI kan öka jämlikheten och förändra arbetsmarknaden

från 2023, beskrivs anledningen till detta vara att de tekniska framstegen användes för att skapa nya uppgifter och jobb samtidigt som politiken bidrog till att arbetstagare och ägare delade lika på produktivitetsvinsterna.

Nu befinner vi oss mitt i ett nytt teknologisprång som kommer att omkullkasta många tidigare lärdomar: framväxten av generativ AI-teknologi.av Daren Acemogu och Pascual Restrepo. Företag har alltmer investerat i överdriven automatisering.

På två månader har ChatGPT fått lika många användare som Instagram fick på 30 månader och Spotify fick på 55 månader.fördelarna med generativ AI, menar att produktivitetseffekterna kan ske mycket snabbare än under tidigare teknologiska revolutioner ‒ redan vid årets slut.

Mitt fokus ligger inte heller på befintliga problem med AI, såsom filterbubblor på sociala medier som sprider falsk information och polariserar samhället eller företag som hotar individens integritet genom att samla in och sprida information om sina användare.

Viktigt är att tekniken används för att hitta nya uppgifter och utöka människors förmågor, och inte för att härma mänsklig intelligens. IT-forskaren Erik Brynjolfssonatt en strävan efter mänskliga förmågor innebär teknologi som ersätter människor med maskiner, vilket minskar löner och förvärrar ojämlikheten i förmögenhet och inkomst.

