Agnes Wold har fel – könsbyte strider inte mot vetenskap

Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi och skribent på Expressen Kultur. Jesper Ahlin Marceta svarar på hennes text apropå att Bild: Thomas Johansson/TT Kön bestäms av kromosomer, förklarar professor Wold. Att folk “upplever att de har ett annat kön än vad biologin säger, kan inte ändra vetenskapliga fakta”. Sedan följer några slängar om “social konstruktion” och “seminarierum” innan Expressens nya krönikör släpper upp kopplingen och drar vidare.Biologiskt kön är en sak. Sådant ändrar man inte enkelt på, vilket Wold vet bättre än de flesta.

Men det är inte vad debatten om juridiskt könsbyte handlar om. Wolds meningsmotståndare vill att könstillhörighetslagen ska moderniseras, bland annat eftersom det är flera års kötid för den som över huvud taget behöver utredas för könsdysfori.

Även Wold vet troligtvis samma sak. Hon har nog bara haft för bråttom och tagit för givet att det folk debatterar är sånt som hon är bra på – bakterier, medicin och annat som man ägnar sig åt i labbet.

Av hennes argument att döma tycks Wold inte ens vara medveten om att hon har tagit ideologisk ställning. Därför är det inte “neutralt”, “opolitiskt” eller “vetenskapligt” att förespråka en viss juridik mot grunden att människans biologi är si eller så. Det är ett ideologiskt ställningstagande.

