Agnes Lidbeck ny skribent i GP

– Jag är intresserad av att skriva om litteratur på ett sätt som gör att läsaren fattar om det är någonting för den eller inte. En bok kan ju vara hur bra som helst men helt fel för en själv. Jag vill försöka skriva om litteratur på ett sätt som faktiskt sätter läsaren i centrum snarare än mig själv eller mina tankar om livet.

– Litteratur behöver inte vara tråkigt. Jag själv läser mycket underhållningslitteratur och tycker att det verkligen fyller en funktion för mig. Allt från romance till häxor till rena deckare. Jag läser oftare för att bli underhållen än för att någon författare ska vara extremt intelligent på min bekostnad.

Agnes Lidbecks senaste bok "All min kärlek" kom för bara ett par veckor sedan. Nu blir det därför lite välbehövlig romanskrivarpaus. – När jag skriver så läser jag inte och när jag läser så skriver jag inte. Så nu ser jag verkligen fram emot att läsa i den här pausen. Och det ska bli så roligt att skriva i GP. Jag hoppas att läsarna får ut något av det jag försöker peka på.

