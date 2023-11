– agera för idrotten, skriver idrottsförbund

Frågan om fler idrottsanläggningar måste bli lika viktig som antalet nya bostäder. Med nya bostäder följer ökad efterfrågan på idrottslokaler. Vi har dock svårt att se någon ökad ambitionsnivå i de exemplen som tas upp i repliken. De byggnationer av nya idrottsanläggningar som nämns, Ulvsunda och Midsommarkransen, har varit planerade under en längre tid eller byggs redan.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AFTONBLADET: Quaisons kritik efter AIK:s ultimatum: ”Känner mig nästan utpressad”AIK kräver att Robin Quaison bryter med sin agentfirma för att kunna återvända till klubben. Så kommer det inte att bli. – Man känner sig nästan utpressad, säg

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

FOTBOLLSKANAL: Quaison reagerar kraftfullt mot AIK: 'Känner mig nästan utpressad'Om Robin Quaison ska vända hem till AIK behöver han bryta med sin agentur. Nu ger han besked om att det inte kommer hända. - Situationen är absurd, säger forwarden till Aftonbladet.

Källa: fotbollskanal | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Svenska OS-drömmen nästan i kras: ”Djupt besvikna”Sverige behövde en seger, men fick 1–1 mot Italien.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: 1 grader och nästan klart i Hylte under förmiddagenUnder förmiddagen bjuds det på nästan klart väder som övergår till molnigt väder framåt eftermiddagen. Under eftermiddagen förväntas svaga sydostliga vindar

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Hylte: 3 grader och nästan klart under eftermiddagenUnder eftermiddagen och kvällen blir det klart till halvklart väder, svaga sydostliga vindar och temperaturer kring 3 grader. Framåt kvällen faller temperaturen

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

MTNYHETER: Kommunens nya uppdelning blev huvudnumret – tre timmar senare slogs klubban i bordetEn lång debatt och omröstning blev det nä...

Källa: MTnyheter | Läs mer ⮕