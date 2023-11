Aftonbladet Direkt

Beslutet om stödpaketet kommer genomföras ska fattas av regeringen under torsdagsmorgonen. – Jag kan ge besked att regeringen har för avsikt att fatta beslut om ett nytt humanitärt bistånd som uppnår 150 miljoner kronor, säger Johan Forsell.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AFTONBLADET: Aftonbladet DirektSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Aftonbladet DirektSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Aftonbladet DirektSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Aftonbladet DirektSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Aftonbladet DirektSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Aftonbladet DirektSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕