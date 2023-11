Aftonbladet Direkt

Samtidigt anländer polis till platsen och en jakt inleds. Vid Spånga kyrka tappar man kontakt med den misstänkta bilen. – Vi hittar bilen men ett antal personer har sprungit från platsen. Vittnesuppgifter säger att de blivit upplockade av en annan bil, säger Wikdahl. Händelsen rubriceras som grov stöld. Bilen är tagen i beslag och kommer undersökas av tekniker. Det finns ingen gripen i nuläget.

