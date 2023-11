Aftonbladet Direkt

50 på onsdagen och mannen konstaterades död när polisen kom fram till platsen. Två fordon är involverade i olyckan och händelsen utreds som vållande till annans död. Mannens anhöriga är underrättade.

