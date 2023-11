Aftonbladet Direkt

Samtidigt når Moderaterna sin sämsta notering på ett år. Per Söderpalm är opinionsansvarig på Verian, säger att Moderaterna förlorat flera väljare i storstäderna till SD. Tidöpartierna får sammanlagt 45,1 procent av väljarstödet medan oppositionen hamnar på 53,2 procent.

