Aftonbladet Direkt

På grund av mycket sjukdom bland personalen har hemtjänsten tvingats ställa in flera insatser och operationer på Skellefteå lasarett har ställts in. I Västernorrland och Värmland har flest nya fall upptäckts. Samtidigt uppger Håkan Ekvall, överläkare på Sundsvalls sjukhus, att symtomen är lindrigare än under pandemin. Äldre och redan sjuka personer kan dock fortfarande drabbas hårt, säger han.

