Aftonbladet Direkt

Ett område med snö och regn har under natten rört sig över området och kan frysa till på kalla vägar. SMHI varnar för att halkan kan innebära långsam trafik och olyckor. Varningen gäller fram till klockan 18 i kväll.

Källa: Aftonbladet

