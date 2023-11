Aftonbladet Direkt

Den tidigare svärmoderns syster och make var också där. Tre av dem blev sjuka och dog inom en vecka, den fjärde blev svårt sjuk. Kvinnan har hela tiden hävdat att hon är oskyldig och att hon köpt svampen i en affär. Hon lades också in på sjukhus. (TT)

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AFTONBLADET: Aftonbladet DirektSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Aftonbladet DirektSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Aftonbladet DirektSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Aftonbladet DirektSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Aftonbladet DirektSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Aftonbladet DirektSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕