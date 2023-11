Aftonbladet Direkt

Nu påstår den förre chefsrådgivaren i Storbritannien, Dominic Cummings, att dåvarande premiärministern Boris Johnson ställde en lika fantasifull fråga om botemedel mot covid-19. I en utfrågning på tisdagen vittnade han om att Johnson, utifrån vad han sett i en film på internet, undrade om viruset dör när man blåser upp i näsan med en hårtork, rapporterar Sky News.

