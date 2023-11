Aftonbladet Direkt

– Jag kan inte säga så mycket just nu, men vi har ett pågående ärende och försöka reda ut om föremålet är farligt, säger Christoffer Johansson, RLC-befäl vid polisen. Nationella bombskyddet har larmats till platsen.

