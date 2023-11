Aftonbladet Direkt

Beskedet kommer från Påve Franciskus som meddelar att han kommer att delta vid toppmötet i Dubai i början av december. Det rapporterar TT och hänvisar till italienska kanalen Rai1. – Jag åker till Dubai. Jag tror att jag åker den 1 december och stannar till den 3 december.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AFTONBLADET: Aftonbladet DirektSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Aftonbladet DirektSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Aftonbladet DirektSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Aftonbladet DirektSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Aftonbladet DirektSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Aftonbladet DirektSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕