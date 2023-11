Aftonbladet Direkt

Enligt Busch finns det ”ett förslag i byrålådan” – Vi utesluter inte att återkomma om en energiskattesänkning om vi får kraftigt höjda elpriser. Just nu är elpriserna lägre och vi har en rad andra åtgärder som kompenserar rejält.

