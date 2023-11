Aftonbladet Direkt

Medhjälparen till rapporten fakturerade nästan 180 000 kronor för de drygt tre veckor som det tog att ta fram rapporten, som kan ligga till grund för regeringens nya klimatpolitik. – Jag tror inte att regeringskansliet har gjort en dålig affär, säger konsulten Magnus Nilsson. Läs mer i Aftonbladets artikel.

