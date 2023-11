– En person är misstänkt för att inte ha iakttagit väjningsplikt samt vållande till kroppsskada, säger Mats Eriksson, presstalesperson vid polisen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AFTONBLADET: Aftonbladet DirektSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Aftonbladet DirektSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Aftonbladet DirektSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Aftonbladet DirektSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Aftonbladet DirektSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Aftonbladet DirektSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕