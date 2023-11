Advokatens kritik mot vistelseförbuden: ”Orimlig maktbalans”

Flera instanser upphävde beslutet, men i hovrätten godkändes förbudet, efter att polisen lämnat in ny information om den utpekade gängledaren.– Det finns en oerhörd konflikt som är mycket farlig, detaljen att domstolen inte finner anledning att ifrågasätta polisens uppgifter, säger Bernard Emanuelsson och fortsätter:

– När domstolen säger att staten har en trovärdighet som går över ifrågasättandet. Vad har vi då kvar av rättsstaten? Den utpekade mannen dömdes för två år sedan för bland annat grovt vapenbrott. Enligt polisen har han en inflytelserik och ledande roll i det kriminella Kronogårdsnätverket.– Det stämmer inte. Och vi får inte veta vad som avses eller vad som ligger till grund för påståendet, säger Bernard Emanuelsson.SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NWTSE: – men relativt lugnt för polisen: ”Tagit fasta på vädervarningarna”Vädret har ställt till med mycket bekymmer under natten mot tisdag, såväl för trafiken som för elnätet.

Källa: nwtse | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Resultatlyft för Kjell Group – men marginalen sjönkDetaljhandelsbolaget Kjell Group redovisar ett justerat ebita för det tredje kvartalet 2023 på 42,9 miljoner kronor (40,8).

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

OPSE: Vi må vara beräknande varelser – men ärlighet gör oss alla bättreLokala litteraturen har allt att tjäna på saklig kritik

Källa: opse | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Södertörns tingsrätt väntas skära ner – men grova brott ökarSödertörns tingsrätt kommer sannolikt få mindre pengar att röra sig med nästa år, rapporterar Ekot. Detta trots larm om fler grova brott än någonsin.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Framsteg för Kjell Group – men skulden är fortsatt för högDe viktigaste framstegen under tredje kvartalet är att bolaget levererar ett starkt kassaflöde och att nettoskulden minskar.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Framsteg för Kjell Group – men skulden är fortsatt för högDe viktigaste framstegen under tredje kvartalet är att bolaget levererar ett starkt kassaflöde och att nettoskulden minskar.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕