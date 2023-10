Addvise emitterar 'kraftigt övertecknat' obligationslån

Bolaget hade flaggat för att ta in 400 miljoner. Mot bakgrund av en ”kraftigt övertecknad” orderbok utökades emissionen med 50 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.Obligationen emitterades till ett pris om 101,75% av par och löper med rörlig ränta om Stibor 3m plus 5,5% per år.I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar.

På Nationalmuseum hänger ett av Rembrandts främsta verk. För detta betalar skattebetalarna cirka 0,04% av målningens värde. Denna superdeal vill nu Nationalmuseum…I slutet av november presenterar speloperatören både Q3-rapporten men framför allt resultaten av bolagets strategiska översyn.

Per Svärdssons jaktbolag Open Air Group omsätter en miljardTrots dystra siffror från e-handeln lyckas Open Air Group spränga miljardvallen. I gruppen finns bland annat Mellby Gårds jaktklädesbolag Chevalier. Läs mer ⮕

Wonderful Times Group ökar vinsten: 'Fortsatt utmanande marknad'Barnproduktbolaget Wonderful Times Group redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade. Läs mer ⮕

Kambi ingår sportboksavtal med Livescore GroupSportboksleverantören Kambi meddelar att bolaget ingått ett ”långsiktigt partnerskap” med Livscore Bet där Kambi kommer driva koncernens Livescore Bet och Virgin Bet sportbok globalt. Det framgår av ett pressmeddelande. Läs mer ⮕

Tellaq säljer aktier i Bonesupport för 17,7 miljonerTellacq Group har den 27 oktober sålt 125 000 aktier i medicinteknikbolaget Bonesupport. Läs mer ⮕