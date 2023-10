33 lastbilar med nödhjälp in i Gaza

de ämnen och personer som du är intresserad av och skapa på så sätt ett eget nyhetsflöde.ingår i din prenumeration. Det innebär att du kan dela med dig av din prenumeration till resten av din familj. Med ett eget konto kan man anpassa innehållet precis som man själv vill, genom att följa olika ämnen och skribenter samt prenumerera på olika nyhetsbrev.är riktigt bra för dig som uppskattar våra nyheter.

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad. På söndagen kunde 33 lastbilar med nödhjälp rulla in i Gaza, rapporterar FN. Arkivbild. Bild: Mohammed Dahman/AP/TT att få in bistånd öppnades för mer än en veckan sedan, uppger FN.FN-organet Ocha uppger att 33 lastbilar med vatten, mat och mediciner körde in i Gaza på söndagen via gränsövergången Rafah mellan Gazaremsan och Egypten.

"Det här är den största sändningen med humanitärt stöd sedan den 21 oktober när begränsade leveranser återupptogs", uppger Ocha i en uppdaterad lägesrapport som sändes ut tidigt på måndagen. Fram till nu har 117 lastbilar med hjälp kunnat köra in i Gaza via Rafah till det överbefolkade palestinska territoriet där människor lever under en "total belägring" med oupphörligt bombande från Israel.Av de 117 lastbilarna som hittills kommit in har 70 varit lastade med medicinska förnödenheter och 60 har haft mat och näringstillskott. Endast 13 har varit lastade med vatten och sanitetsvaror. headtopics.com

Ingen av lastbilarna har varit lastad med bränsle eftersom Israel förbjudit sådana leveranser med hänvisning till att de skulle utnyttjas av Hamas för att tillverka vapen och sprängämnen.Innan kriget och belägringen av Gaza började körde omkring 500 lastbilar med nödhjälp och varor in i Gaza varje dag.

Ny demonstration för Gaza i Malmö – ”Det är oskyldiga och inte terrorister som drabbas”Barn bär knyten föreställande döda bebisar. Läs mer ⮕

Det senaste om striderna i Israel och GazaDirektrapport från TT. Läs mer ⮕

Det senaste om striderna i Israel och GazaDirektrapport från TT. Läs mer ⮕

”Det gör ont i hjärtat fortfarande när jag tänker på det”När Nicklas Lidström var liten pojke gled han runt ensam på en naturis i Avesta och lekte att han var Börje Salming. Några år senare spelade Lidström och Salming i samma backpar i Canada Cup och idolen blev en god vän. Senare överträffade Lidström sin idol genom att vinna fyra Stanley Cup och utses till NHL:s bäste back sju gånger. Läs mer ⮕

De har skapat ett pampigt hem på populära handelsplatsen”Det är nu det roliga börjar!” Läs mer ⮕

Galet nära för SIF nu – men Springfeldt vågar inte jinxa”Det är greppbart, det är inte långt borta men vi jinxar inget” Läs mer ⮕