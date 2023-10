33 lastbilar med nödhjälp in i Gaza

2023-10-30 06:18:00 / Källa: SvD

Fler än 30 lastbilar med nödhjälp körde in i Gaza på söndagen. Det är den största konvoj som kommit in i det krigsdrabbade palestinska området sedan möjligheten att få in bistånd öppnades för mer än en veckan sedan, uppger FN.