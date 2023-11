30-åringens tredje hattrick i Bundesliga.Den var även lördagens match – ja, i alla fall för Bayern München-fansen.Slog till direkt Bayern München rivstartade och redan efter fyra minuter nickade Dayot Upamecano in 1–0. Fem minuter senare gjorde Harry Kane kvällens första mål till 2–0. Dortmund fick inte hål på rivalerna utan i den 72:a minuten kunde Kane rulla in 3–0. På tilläggstid kom han fri och fullbordade hattricket genom att enkelt rulla in bollen förbi målvakten.

och man ligger tvåa i tabellen, två poäng bakom serieledande Leverkusen. Dortmund ligger fyra

: