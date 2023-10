3 000 tjänster hotas när Electrolux ska spara

När hushållen fortsätter att spara under lågkonjunkturen måste vitvarutillverkaren Electrolux höja sitt sparmål. Nu hotas ytterligare 3 000 jobb.

3 000 tjänster hotas när Electrolux ska sparaVitvarutillverkaren Electrolux höjer ribban för sitt sparmål – 3 000 jobb hotas. Runt 10-11 miljarder kronor per år ska sparas, från tidigare 7 miljarder per år, enligt ett pressmeddelande. ”Den nya organisationen förväntas påverka cirka 3 000 tjänster och resultera i en omstruktureringskostnad under det fjärde kvartalet 2023 på 2-2,5 miljarder ... Läs mer ⮕

