26-åring åtalas för planer på mord i Sundsvall

En 26-åring med koppling till Foxtrot-nätverket planerade att låta mörda gängrivaler i Sundsvall och styrde sina gängmedlemmar från Spanien, enligt ett nytt åtal. Han greps förra året i Norge och åtalas nu tillsammans med tre andra personer vid Kalmar tingsrätt misstänkta för anstiftan av försök till mord, försök till mord, medhjälp till försök till mord, grovt narkotikabrott och flera grova vapenbrott, rapporterar SVT Nyheter Västernorrland.

– Han koordinerade mordpatrullen som skickades till Sundsvall, säger åklagare Johan Henningsson till SVT. Den nu åtalade 26-åringen ingår i förundersökningen som rör det stora polistillslaget i Sundsvall förra året, då det framkom att mord via både skjutningar och sprängningar planerats på gängkriminella i det rivaliserande nätverket Dalen. Morden avstyrdes dock av polisens insat

