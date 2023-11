19-åringen slutar: ”Kan bli dement”

Det leder till att nervceller skadas, vilket i sin tur kan leda till försämrat minne, dålig impulskontroll och större benägenhet att drabbas av missbruk och depression.Inom svensk hockey har man jobbat aktivt för att få bort slagsmål från sporten. I den aktuella”Slagsmål är inte en del av sportens DNA.

– Jag tycker att slagsmål ska vara tillåtet, vi är alla män därute och det är en fysisk sport där det hettar till ibland. Två spelare får ut sin frustration och så är det över. Men om den frustrationen i stället får leva kvar och leva kvar och leva kvar, det är då saker verkligen går åt skogen. Det är min åsikt. Slagsmål gör att saker och ting efterlevs.

