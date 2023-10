17 oväntade saker vi tänder på sexuellt

”Det gav hennes ansikte personlighet, eller kanske snarare var det som en liten defekt, en skönhetsfläck.” ”Formen på könet betyder mer för mig än formen på hans kropp.

”E-tidningen – upptäck dagens Expressen och utvalda magasinAlla läsare kan använda den fria provperioden en gång. Därefter är priset 89 kr/mån. Tillsvidareprenumeration. Ingen bindningstid – säg upp när du vill.. Av tekniska skäl kan ett belopp på 1 kr komma att reserveras på ditt konto, men betalas tillbaka inom kort.

Läs mer:

Expressen »

Ilska om hemtjänstbeslut i Strängnäs: ”Hon hoppas att hon dör innan hon måste byta”Ett trettiotal personer, både privatpersoner och anställda inom hemtjänsten, protesterade på torsdagen mot Strängnäs kommuns beslut att inte längre låta hemtjänstkunder välja vilken aktör de vill ha. Läs mer ⮕

Det här har hänt: Tidslinje över masskjutningen i MainePolisens jakt efter misstänkta gärningsmannen – timme för timme. Läs mer ⮕

Karlstadslaget har tröttnat på trakasserierna: ”Det här måste få ett slut nu””Att såna här inlägg får ligga kvar på Min Fotboll i flera dagar är skamligt” Läs mer ⮕

har det jobbigt i Djurgården: 'Jobbar med det mentala varje dag'STOCKHOLM. Värvad från den nederländska ligan i somras - men knappt fått någon speltid i Djurgården. Nu öppnar Rami Kaib upp om sin jobbiga situation. - Ibland känns det som att jag har glömt bort hur man spelar fotboll. Men jag jobbar med det mentala varje dag, säger han till Fotbollskanalen. Läs mer ⮕

Hon säljer ridkläderna hon själv saknadeGasellvinnare 2023 – Uppsala Läs mer ⮕

Britneys egen berättelseNu har den alltså släppts, Britney Spears egna bok; The woman in me. Den senaste veckan har det rapporterats flitigt om vad hon avslöjar i boken, om relationen med Justin Timberlake, pappans förmyndarskap, vad hon tycker om freebritney-rörelsen. Nu får världen ta del av hur hon har sett på sin karriär, sitt liv och att leva det i rampljuset. Läs mer ⮕