150 miljoner i svenskt stödpaket till Gaza – Krig mellan Hamas och Israel

- Det handlar om det allra mest grundläggande för att människor ska klara dagen – mat, vatten, mediciner och nödbostäder, säger biståndsminister Johan Forssell (M)."Runt 7 000" utlänningar och personer med dubbelt medborgarskap ska få lämna Gaza via Egypten. Det uppger landets utrikesdepartement i ett uttalande.Under torsdagen väntas USA:s representanthus rösta om ett nytt stödpaket till Israel, rapporterar SR Ekot.

Men den nyvalde talmannen Mike Johnsson vill i stället snabbt rösta igenom ett stödpaket enbart till Israel. Senare väntas han ställa motkrav om skärpta regler för migranter för att acceptera ytterligare stöd till Ukraina.Markoffensiven fortsätter. De senaste uppgifterna är att Israel försöker omringa Gaza City och att det har skett hårda strider.

– Vi såg också att mer hjälp kom in till Gaza i går, men långt mindre än Gazas behov, säger statsvetaren.Att fördriva Gazas 2,3 miljoner invånare till Sinaihalvön i Egypten skulle lösa många problem, enligt en rapport från Israels underrättelsedepartement från 13 oktober.Men enligt premiärminister Netanyahu handlar det bara om en en hypotetisk utvärdering.

– Det som skedde 1948 kommer inte att tillåtas igen, säger han syftandes på att hundratusentals drevs på flykt i samband med Israels grundande 1948.Israel har skickat in fler soldater i Gaza det senaste dygnet. Hittills går kriget enligt plan – men det kommer att ta tid och krävas fler offer, även civila. Det säger Doron Spielman, talesperson för IDF.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVT: Israel strider i Gaza: 'Gata för gata och hus för hus' – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget.

Källa: svt | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Internetuppkopplingen i Gaza återigen avskuren – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: SVT:s korrespondent: Många civila är kvar i Gaza – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: FN: Attackerna på Gaza kan vara krigsbrott – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Det efter att Hamas anföll Israel 7 oktober. Israel har svarat med flygangrepp, blockad mot Gaza och markoffensiver och de civila offren är många på båda sidorna. SVT rapporterar live från kriget.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Samir Abu Eid: 350 svenska medborgare kan inte lämna Gaza – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Det efter att Hamas anföll Israel 7 oktober. Israel har svarat med flygangrepp, blockad mot Gaza och markoffensiver och de civila offren är många på båda sidorna. SVT rapporterar live från kriget.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: IDF: Slagit till mot hundratals platser i Gaza – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕