1,4 miljoner människor överlevde tack vare covid-19-vaccin

Bara den första dosen vaccin mot covid-19 räddade ungefär 700 000 liv och totalt ska 1,4 miljoner människor överlevt tack vare sin vaccination, uppger världshälsoorganisationen WHO Europa under tisdagen. – I dag är det 1,4 miljoner människor i vår region – främst äldre personer – som lever sina liv med sina nära och kära tack vare att de tog det avgörande beslutet att bli vaccinerade, säger WHO Europas regionchef Hans Kluge. Samtidigt höjs ett varnande finger för framtiden.

Covid "är här för att stanna" och därmed är det viktigt att länder fortsätter att investera i sin sjukvård för att inte överrumplas av nya allvarligare covidvarianter eller hittills okända sjukdomar, enligt WHO.





