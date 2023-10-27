WP: تفاهم أمريكي مع قطر على إعادة النظر ببقاء 'حماس' في الدوحة

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق يسعى إلى تحقيق التوازن بين هدف إدارة جو بايدن، في إخراج الأسرى، والرغبة في"عزل المقاتلين بعد هجومهم على إسرائيل".

وقالت إن الاتفاق الذي لم يعلن عنه سابقا، تم التوصل إليه خلال اجتماع عقد مؤخرا بين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وأميروقال هؤلاء الدبلوماسيون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسألة حساسة، إنه"لم يتقرر بعد ما إذا كانت إعادة التقييم ستؤدي إلى خروج جماعي لقادة حماس من قطر، حيث يحتفظون منذ فترة طويلة بمكتب سياسي في العاصمة، أو خطوات أقل من ذلك".

ويقيم قادة حماس السياسيين بما فيهم إسماعيل هنية، وخالد مشعل، في قطر منذ عام 2012، حيث افتتحوا مكتب خاصاً للحركة في الدوحة، وكان الأمير حمد بن خليفة آل ثاني آنذاك، أول رئيس دولة يزور قطاع غزة التي تحكمها حماس منذ 2007.صحافةانقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت عن كافة مناطق قطاع غزة headtopics.com

اقرأ أكثر:

Arabi21News »

مسؤول أميركي: قطر منفتحة لإعادة النظر بوجود «حماس» على أراضيهاقال مسؤول أميركي كبير إن قطر أبلغت الولايات المتحدة بأنها منفتحة على إعادة النظر في وجود حركة «حماس» على أراضيها بمجرد حل أزمة عشرات المحتجزين لدى الحركة. اقرأ أكثر ⮕

قطر منفتحة على النظر بوجود حماس على أراضيها.. مسؤول يكشففيما تلعب قطر منذ سنوات دوراً في الوساطة مع حركة حماس، كشف مسؤول أميركي كبير، جديدا في هذا الملف.وقال اليوم الجمعة، إن الدوحة أبلغت الولايات المتحدة بأنها اقرأ أكثر ⮕

وفد من 'حماس' يزور روسيا.. ووزارة الخارجية الإسرائيلية تُعلقأجرى وفد من حركة 'حماس' محادثات في موسكو مع مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الروسية، وفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) وبيان من حماس، الخميس. اقرأ أكثر ⮕

نائب وزير الخارجية الإيراني يتلقي ممثل حماس في موسكوأعلن السفارة الإيرانية لدى موسكو أن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني بحث مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في موسكو وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. اقرأ أكثر ⮕

مراجعة التفتيش والرقابة ودمج المنصات وإعادة النظر في لجان الاعتراض على المخالفاتمراجعة التفتيش والرقابة ودمج المنصات وإعادة النظر في لجان الاعتراض على المخالفات اقرأ أكثر ⮕

لماذا تهاجم إسرائيل جنوب غزة بعدما طلبت من السكان التوجه إلى هناك؟طلبت إسرائيل من المدنيين في شمال قطاع غزة بمَن فيهم سكان مدينة غزة الانتقال إلى جنوب القطاع، قائلة إن الوضع سيكون أكثر أماناً هناك مع الهجوم على حركة «حماس». اقرأ أكثر ⮕