“تعليم الرياض” يبدأ الدوام الشتوي في المدارس الأحد المقبل

الاصطفاف الصباحي الـ6:45 والحصة الأولى الـ7 صباحًايبدأ الأحد القادم 21-1445هـ الموافق 5-11-202م الدوام الشتوي في مدارس الإدارة العامة للتعليم بالرياض، وسيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة الـ6:45، وبداية الحصة الأولى الساعة الـ7:00 صباحًا.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض الأستاذ عبدالسلام الثميري أن الإدارة حددت مواعيد الدوام في المدارس خلال العام الدراسي 1445هـ منذ بدايته، بتحديد الدوام الصيفي والشتوي، وخلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي حرصًا من الإدارة على أهمية مواصلة الطلاب والطالبات رحلتهم التعليمية بشكل مريح ومنظم على مدار العام الدراسي كاملاً.
وأكد الثميري أن الأسرة شريك رئيسي في نجاح منظومة التعليم، وهو له بالغ الأثر في تعزيز جوانب التفوق، ودعم مسيرة الطالب، إلى جانب الأثر الإيجابي الذي تحكمه هذه العلاقة التفاعلية من خلال تعزيز دور الأسر وأولياء الأمور في تعزير الانضباط ومتابعة أبنائهم؛ بما ينعكس على تحقيق الأهداف التعليمية. headtopics.com
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