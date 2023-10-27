“إغاثي الملك سلمان” يوزع 18238 كرتون تمر على الأسر الأكثر احتياجًا بلبنان واليمن

اقرأ أكثر:

al_jazirah »

“إغاثي الملك سلمان” يدشِّن توزيع مساعدات طارئة على متضرري إعصار “تيج” باليمنصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف اقرأ أكثر ⮕

'إغاثي الملك سلمان' يواصل توزيع السلال الغذائية في منطقة واشك بإقليم بلوشستان في باكستانسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

'وزير الداخلية' يلتقي أهالي 'الشرقية'نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان. اقرأ أكثر ⮕

قتيلان و40 مصابا وآلاف النازحين جراء الإعصار تيج في اليمنكانت محافظة المهرة شرق البلاد الواقعة على الحدود مع سلطنة عمان الأكثر تضررا جراء الإعصار. اقرأ أكثر ⮕

صندوق النقد الدولي: تكلفة نقل البضائع في العالم ستزيد نتيجة التوترات في الشرق الأوسطأكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن العوامل الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، ستؤثر كثيراً على الاقتصادات، نتيجة دورها السلبي على التأمين وتكلفة نقل البضائع، وقطاع... اقرأ أكثر ⮕

عبدالعزيز بن سلمان: اقتصادنا سيقوم على المواد الهيدروكربونية عدة سنواتعبدالعزيز بن سلمان: اقتصادنا سيقوم على المواد الهيدروكربونية عدة سنوات اقرأ أكثر ⮕