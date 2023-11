– 4 نوفمبر الجاري .. اتحاد السيارات والدراجات النارية ينظم الجولة الختامية لمنافسات الدرفت وكسر الزمن والأوتوكروس

وقبيل انطلاق الجولة الأخيرة، يتصدر فادي يوسف حمادة الترتيب العام لبطولة الأوتوكروس برصيد 43 نقطة، أمام سعيد الموري صاحب المركز الثاني «30 نقطة» وأحمد بن خنين، الثالث بـ«25 نقطة»..فيما يتصدر أحمد بن خنين الترتيب العام لبطولة كسر الزمن «43 نقطة»، ويليه بالرصيد نفسه فادي يوسف حمادة، ثم يزيد سمير الصهيل في المركز الثالث..

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SABQORG »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYNEWSARABIA: بايدن يرحب باتفاقات تاريخية بين نقابة العمال وصانعي السياراترحّب الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين باتفاقات 'تاريخية' أبرمت بين نقابة اتحاد عمال السيارات والشركات العملاقة لصناعة السيارات جنرال موتورز وستيلانتيس وفورد، بعد أسابيع من الإضراب.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: افتتاح واجهة أبحر الجنوبية في نوفمبرتجري أمانة جدة استعداداتها لافتتاح مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية خلال نوفمبر الجاري بعد أن انتهت من أعمال تطوير المشروع البالغ مساحته أكثر من 200 ألف متر وبطول 3 كيلو...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: إلغاء جولة إنتر ميامي وميسي في الصين بسبب 'ظروف غير متوقعة'أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، يوم الأربعاء، إلغاء رحلته إلى الصين لخوض مباراتين استعراضيتين، كان مقررا إقامتهما يومي 5 و8 نوفمبر الجاري.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: جدة تستضيف المعرض السعودي الدولي لكرة القدم خلال نوفمبر الجاريسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: حساب المواطن: ترقبوا نتائج الأهلية للدفعة 72 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةحساب المواطن: ترقبوا نتائج الأهلية للدفعة 72 كشف حساب المواطن عن قرب صدور نتائج الأهلية لدورة نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أنه يتم الإعلان بشكل دوري عن نتائج

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: طيران الإمارات تعلق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 30 نوفمبرأعلنت شركة طيران الإمارات اليوم الأربعاء، تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 30 نوفمبر الجاري.جدير بالذكر أن شركة طيران الإمارات، أعلنت في أكتوبر الماضي، عن

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕