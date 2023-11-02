Anadolu Ajansı

سيارات الإسعاف تحمل عدد من الجرحى تنتظر على معبر رفح قبل الدخول الي الجانب المصري. ( Ashraf Amra - وكالة الأناضول )أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأربعاء، "وصول أول مجموعة" من مصابي قطاع غزة، و117 من حاملي الجنسيات الأجنبية. وأشارت وزارة الصحة، إلى أن تم إجراء الكشف الطبي على الأجانب، وتوزيع المصابين على مستشفيات محافظة شمال سيناء. سيارات الإسعاف تحمل عدد من الجرحى تنتظر على معبر رفح قبل الدخول الي الجانب المصري.
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