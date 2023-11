Anadolu Ajansı

( Mustafa Hassona - وكالة الأناضول )توافد 450 من الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح البري، الأربعاء، استعدادا لخروجهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، وفق مصادر متطابقة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن 450 من الأجانب والفلسطينيين حاملي الجنسيات المزدوجة "سيخرجون من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، بعد فتح مصر معبر رفح استثنائيا".

