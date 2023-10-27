Anadolu Ajansı

تشهد تركيا استعدادات حثيثة على المستويين الشعبي والرسمي للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التي توافق الأحد 29 أكتوبر/تشرين أول الجاري. وستشهد كافة الولايات والمدن التركية احتفالات بإتمام 100 سنة على تأسيس الجمهورية التركية. ( Abdulhamid Hoşbaş - وكالة الأناضول )تشهد تركيا استعدادات حثيثة على المستويين الشعبي والرسمي للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التي توافق الأحد 29 أكتوبر/تشرين أول الجاري.
وستشهد كافة الولايات والمدن التركية احتفالات بإتمام 100 سنة على تأسيس الجمهورية التركية. ( Abdulhamid Hoşbaş - وكالة الأناضول )تشهد تركيا استعدادات حثيثة على المستويين الشعبي والرسمي للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التي توافق الأحد 29 أكتوبر/تشرين أول الجاري. وستشهد كافة الولايات والمدن التركية احتفالات بإتمام 100 سنة على تأسيس الجمهورية التركية.