Anadolu Ajansı

تشهد تركيا استعدادات حثيثة على المستويين الشعبي والرسمي للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التي توافق الأحد 29 أكتوبر/تشرين أول الجاري. وستشهد كافة الولايات والمدن التركية احتفالات بإتمام 100 سنة على تأسيس الجمهورية التركية. ( Abdulhamid Hoşbaş - وكالة الأناضول )تشهد تركيا استعدادات حثيثة على المستويين الشعبي والرسمي للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التي توافق الأحد 29 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وستشهد كافة الولايات والمدن التركية احتفالات بإتمام 100 سنة على تأسيس الجمهورية التركية. ( Abdulhamid Hoşbaş - وكالة الأناضول )تشهد تركيا استعدادات حثيثة على المستويين الشعبي والرسمي للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التي توافق الأحد 29 أكتوبر/تشرين أول الجاري. وستشهد كافة الولايات والمدن التركية احتفالات بإتمام 100 سنة على تأسيس الجمهورية التركية.

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