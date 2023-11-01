903 جولات رقابية

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال الرقم الموحد 940.نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 جولة ميدانية في حاضرة الدمام، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري...سجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار أمس الثلاثاء ولليوم الثاني على التوالي، حيث بلغت (14.2) ملم في حديقة السودة بمحافظة...
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