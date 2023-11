وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال الرقم الموحد 940.نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 جولة ميدانية في حاضرة الدمام، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري...سجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار أمس الثلاثاء ولليوم الثاني على التوالي، حيث بلغت (14.2) ملم في حديقة السودة بمحافظة...

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALWATANSA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SABQORG: 903 جولات رقابية وتحرير 52 مخالفة في طريفسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: 10 إنذارات لمخالفين عقب جولات رقابية على أسواق النفع العام بـ'رنية'سبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: 903 جولات رقابية وتحرير 52 مخالفة في طريفسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

TWASULNEWS: أمانة جازان تُنفّذ جولات رقابية على المباني تحت الإنشاء بمحافظة أبو عريشصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية

مصدر: twasulnews | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: إغلاق منشأتين ورصد 80 مخالفة وتحرير 10 إنذارات.. حصيلة جولة أمانة 'الشمالية' على الأسواقنفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلةً ببلدية محافظة رفحاء 958 جولة وزيارة رقابية؛ منها 388 جولة لقسم الرقابة المهنية والأسواق، و215 جولة لأعمال الرقابة الفني

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕