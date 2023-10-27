9 فائزين.. محمية الملك سلمان تعلن أسماء المكرمين بجائزة 'إرث' للتوثيق البصري

كرّمت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية مساء اليوم الفائزين بمسابقة جائزة 'إرث' للتوثيق البصري لكافة عناصر المحمية، وذلك في حفل تكريمي أقامته الهيئة بحضور الرئيس التنفيذي عبدالله بن أحمد العامر وعدد من القيادات بالهيئة والإعلاميين وذلك بمدينة تبوك..

000 ريال، وحصل على المركز الثالث مازن لقمان بن أحمد شفيع، وجائزة قدرها 10.000 ريال..فيما جاء الفائزون في محور ملف مصور، وحصل على المركز الأول نادر فهد رضاء الشمري، وجائزة قدرها 40.000 ريال، وحصل على المركز الثاني فرحان سعود فرحان الشمري وجائزة قدرها 30.000 ريال، وحصل على المركز الثالث رشيد بن صالح البغيق وجائزة قدرها 20،000 ريال..

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أكثر من 500 طالب.. اعرف أهداف مبادرة 'محمية المدرسة' في 5 مجمعاتبدأت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، في تنفيذ مبادرة 'محمية المدرسة' في خمس مجمعات تعليمية واقعة ضمن نطاق المحمية. اقرأ أكثر ⮕

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