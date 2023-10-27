9 أعضاء من 5 قارات لعضوية لجنة تحكيم «المهرجان الدولي للفيلم» بمراكش في دورته الـ20.

وقالت إدارة المهرجان إن اللجنة تضم «شخصيات استثنائية تحظى بشهرة عالمية»، برئاسة جيسيكا شاستين، الممثلة والمنتجة الأميركية الحائزة جائزة الأوسكار، والتي قالت: «إنه لشرف عظيم أن أحظى برئاسة لجنة تحكيم مهرجان مراكش المرموق في دورته الـ20. يسعدني أن أعود مجدداً هذه السنة بعد مشاركتي الأخيرة في دورة 2011. وأتطلع للاحتفاء بالمواهب الخلاقة في السينما العالمية».

وأشار المنظمون إلى أن لجنة تحكيم دورة هذه السنة، بانتماء أعضائها لثماني دول مختلفة من القارات الخمس، تعكس خصوصية المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كتظاهرة تحتفي بالإبداع السينمائي العالمي.«الغناء بالفصحى» يسدل الستار على نسخته الثالثة في الرياض

يخوض 4 فنانين مصريين تجربة تفاعلية مع المساحات والجدران، في مشروعات قوامها فن «التجهيز في الفراغ» لاستكشاف أبعاد أوسع لهذا الوسيط الفني، وذلك في معرض «وادي الجدران»، المستمر حتى 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في القاهرة. headtopics.com

تستخدم بعض المشروعات تقنية الواقع الافتراضي المُعزز، كما في مشروع محمد المغربي، إذ يمكن مسح «كيو آر كود» لمشاهدة تصوّره الفني عن السدود، التي يتخيّلها كائنات حيّة لها حياة مستقلة، أو في مشروع استلهمته ملك ياقوت من شريط سينمائي متهالك عن الفيضانات، وجدته في البيت، فبنت على أساسه مشروعاً تعبيرياً عن الفيضان.يسعى المعرض إلى طرح رؤية فلسفية حول «قدرة الفراغ على التحكم في الفن»، وفق فريدة يوسف.

وشدد المنظمون على أنه «لطالما شكلت فلسطين مصدراً من مصادر الإلهام في مسيرهم الفني، ومرجعاً من مرجعيات وعيهم الجمالي، يقيناً منهم أن الإبداع فعل مقاومة في البدء والمنتهى». وأنشأت ألونسو أكبر مدرسة للباليه في العالم بأسلوب فريد من نوعه نافس المدرستين الفرنسية والروسية؛ وهي توفيت عام 2019 عن 98 عاماً. headtopics.com

ومعظم الكلاب هي كلاب «بيتبول»، مع 149 كلباً محظوراً في ويلز و13 في أسكوتلندا. ووفق الوزارة، ثمة في بريطانيا حالياً 4 سلالات من الكلاب مُدرجة في القائمة المحظورة، بموجب قانون الحظر.يُذكر أنه في الشهر الماضي، وبعد سلسلة هجمات، أعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك ضمَّ الكلاب المتنمرة «إكس إل» إلى قائمة قانون الكلاب الخطيرة في حلول نهاية العام، واصفاً السلالة بأنها «خطر على مجتمعنا».

اقرأ أكثر:

aawsat_News »

نهّامو الخليج: مهرجان النهام فرصة للحفاظ على الفنون البحريةعبر نهّامون من دول الخليج، عن اعتزازهم بمشاركتهم في مهرجان النهام الذي ينطلق في الدمام غدا الجمعة، وعَدوا التجربة من التجارب المتميزة التي تجمع عدد كبير من الفرق الشعبية والنهامين في المهرجان. اقرأ أكثر ⮕

أمام نقص العمالة الحادّ.. هل يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى المهاجرين؟بعد أشهر من إبداء دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مخاوف من تأثير ارتفاع شيخوخة السكّان في أسواق العمل، كشفت المفوضية الأوروبية عن 'صندوق أدوات' للتعامل مع التغيّرات الديمغرافية في أوروبا. اقرأ أكثر ⮕

صافرة أرجنتينية تضبط كلاسيكو الهلال والأهليسيدير طاقم تحكيم ‏أرجنتيني كلاسيكو الهلال والأهلي الجمعة, بقيادة يايل فالكون البالغ من العمر 35 عاما. اقرأ أكثر ⮕

اتحاد القدم التونسي يدفع ببراءة رئيسه الموقوفدفع أعضاء مكتب اتحاد كرة القدم في تونس، الخميس، ببراءة رئيسه وديع الجريء من تهمة الفساد الموجهة إليه، بعد يوم من إيقافه وتحويله للتحقيق من قبل السلطات القضائية. اقرأ أكثر ⮕

مجلس الأمن يفشل في تبني مشروعي قرارين أميركي وروسي بشأن غزةلم يتمكن مجلس الأمن الدولي من الاتفاق على مشروعي قرارين مقدمين من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حول تصاعد الوضع في غزة وإسرائيل والأزمة الإنسانية في قط اقرأ أكثر ⮕

استراتيجية حزب الله اللبناني..تصعيد المناوشات لإرباك إسرائيلعلى الرغم من سقوط آلاف القتلى وعشرات آلاف الجرحى من المدنيين، لم ينجح المجتمع الدولي حتى الآن من وقف حمام الدم في غزة.. اقرأ أكثر ⮕