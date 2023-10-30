8 مهام رئيسية ستركز عليها بريطانيا استثماراتها في إمكانيات الذكاء الاصطناعي... علاج السرطان والخرف

أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن خطة تمويلية تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني، للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في علوم الحياة لمواجهة أكبر التحديات الصحية، لكن تساؤلات كبيرة حول أوجه هذا التمويل البريطاني؟.ويوضح تقرير صحفي بريطاني كيف ستنفق بريطانيا الأموال هذه، لتحقيق اختراقات تحويلية في علاج عدد كبير من الأمراض، وأبرزها مرضي السرطان والخرف، لتستفيد في تسريع علوم الحياة ولبناء بيانات صحية آمنة..- تطوير العمل الحكومي في قطاع الصحة.- تطوير صناعات الصحة بشكل عام.

وعلقت وزيرة الدولة البريطانية للعلوم والابتكار والتكنولوجيا ميشيل دونيلان على هذا التمويل بقولها: 'ستجلب هذه المهمة البالغة قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني نقاط القوة الفريدة للمملكة المتحدة في مجال البيانات الصحية الآمنة والذكاء الاصطناعي المتطور لمواجهة بعض التحديات الصحية الأكثر إلحاحًا التي تواجه المجتمع'..

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