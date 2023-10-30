8 إرشادات من 'صحة الجوف' للسلامة من نزلات البرد أثناء هطول الأمطار

قدّمت المديرية العامة للشؤون الصحية بالجوف، مجموعة من النصائح للوقاية من نزلات البرد أو الإصابة بالعدوى من نواقل الأمراض خلال تساقط الأمطار..وأوضحت 'صحة الجوف'، أن البقاء في المنزل وقت اشتداد الأمطار، وعدم الإطالة في الجلوس تحت المطر مباشرة، وارتداء معطف أو حمل مظلة لتجنُّب البلل ضرورة لمنع الإصابة بنزلات البرد..

وتابعت في إنفوجراف توعوي نشرته على حسابها في منصة 'إكس'، أن تجنُّب أماكن تجمعات المياه، وارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة، وتغطية الساقين، واستخدام الكريمات الطاردة للحشرات وقت اللزوم، واستخدام الشبك لتضييق فتحات الأبواب والنوافذ لمنع دخول الحشرات، ضرورة لتجنُّب الإصابة بالعدوى من نواقل الأمراض..ونصحت 'الصحة' بارتداء الأحذية المانعة للانزلاق لتجنُّب التعرُّض للإصابات والسقوط.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: sabqorg »

الدفاع المدني يحذّر من الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول أثناء الأمطارسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

أمطار مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على... اقرأ أكثر ⮕

'الأرصاد': أمطار رعدية ورياح شديد على جازان ونجران وحائلنبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد. اقرأ أكثر ⮕

سيول المخواة تملأ الأودية بعد هطول الأمطار الغزيرة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةسيول المخواة تملأ الأودية بعد هطول الأمطار الغزيرة وتدفقت سيول المخواة بشكل كبير، وامتدت على مساحات واسعة من الأودية. اقرأ أكثر ⮕

فيديو.. الأرصاد تكشف لـ 'اليوم' موعد انتهاء التقلبات الجوية بمعظم مناطق المملكةكشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، لـ 'اليوم' أن فرص هطول الأمطار لاتزال قائمة على العديد من مناطق المملكة. اقرأ أكثر ⮕

الأرصاد تكشف لـ 'اليوم' موعد انتهاء التقلبات الجوية بمعظم مناطق المملكةكشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، لـ 'اليوم' أن فرص هطول الأمطار لاتزال قائمة على العديد من مناطق المملكة. اقرأ أكثر ⮕