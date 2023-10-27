755 مليار دولار أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين .. نمو مزدوج الرقم لشهرين

أخبار اقتصادية- عالميةالسبت 28 أكتوبر 2023شهدت الشركات الصناعية الكبرى في الصين انتعاشا مستمرا خلال الأشهر التسعة الماضية، مسجلة نموا مزدوج الرقم في الأرباح لشهرين متتاليين.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية"شينخوا"، يأتي ذلك بانخفاض قدره 9 في المائة على أساس سنوي، مع تقلص وتيرة الانخفاض بنسبة 2.7 نقطة مئوية عن الأشهر الثمانية المحددة من يناير إلى أغسطس. في غضون ذلك، أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 499 مليار يوان (نحو 69.52 مليار دولار) لمدة سبعة أيام، وبسعر فائدة 1.8 في المائة.

يأتي ذلك فيما، قال بنك التصدير والاستيراد الصيني، إنه أصدر قروضا بقيمة 270 مليار يوان (37.61 مليار دولار) خلال ثلاثة أرباع من العام لتلبية احتياجات تمويل الواردات للشركات.وقال البنك إنه سيقدم خدمات مالية خاصة لعملاء معرض الصين الدولي السادس للاستيراد، الذي من المقرر عقده في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر المقبل. headtopics.com

وكان أكثر من نصف صفقات التصدير من الدول الشريكة في مبادرة"الحزام والطريق"، حسبما قالت شو في مؤتمر صحافي. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي نحو 162.86 مليار يوان (نحو 22.7 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى سبتمبر.

وقالت مديرية الإحصاء الإقليمية إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للتبت في الأرباع الثلاثة من العام الجاري، احتل المرتبة الأولى في الصين وكان أعلى بنسبة 4.6 نقطة مئوية من المستوى الوطني، ما يدل على اتجاه واضح للتعافي الاقتصادي في المنطقة. headtopics.com

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