7512 مستفيدًا من خدمات 'سعود الطبية' الاجتماعية للربع الثالث لعام 2023م

كشفت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في قسم الخدمة الاجتماعية- عن استفادة نحو 7512 من ذوي الدخل المحدود من الخدمات؛ وذلك حتى نهاية الربع الثالث لعام 2023م والتي اشتملت على صرف الأجهزة الطبية، إلى جانب توفير المواصلات والغرف السكنية للقادمين من خارج منطقة الرياض، وكذلك الكسوة الصيفية، بالإضافة إلى الاستشارات الأسرية واستقبال المرضى في العيادة الاجتماعية ومنحهم الخدمات المطلوبة والمشاركة في الفعاليات والأيام العالمية (توعوي، تثقيفي، ترفيهي)..

جاء ذلك على لسان رئيس قسم الخدمة الاجتماعية الطبية بالمدينة نورة الصائغ؛ منوهة بأن الخدمة الاجتماعية تهدف لمساعدة المرضى بالدرجة الأولى على مواجهة مشكلاتهم من خلال أدوارهم الأساسية الهادفة نحو تحديد المشكلة ومعرفة مسبباتها، ومن ثم المساهمة في صياغة خطة العمل للتدخل المهني من قِبَل الأخصائي الاجتماعي لتحقيق الهدف العلاجي والوقائي والتأهيلي، وأن للأخصائي الاجتماعي دورًا مهمًّا مع المرضى المنومين بالأقسام الداخلية والعيادات الخارجية والطوارئ؛ حيث يتعامل الأخصائي مع عدد مختلف من المرضى الذين يتم...

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