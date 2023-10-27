75 عاماً على «تحرير» الباليه من الحصر بالنخبة في كوبا

تحلّ الذكرى الخامسة والسبعون لتأسيس فرقة الباليه الوطنية في كوبا. وفي المناسبة تقام عروض تبلغ ذروتها بتأبين مؤسِّستها الراحلة أليثيا ألونسو التي استخدمت نجوميتها العالمية لوضع أساس لفن ضرب بجذوره الأرستقراطية في الجزيرة الكاريبية التي يديرها الشيوعيون.وذكرت وكالة «رويترز» أنّ الفرقة ستقيم عرضاً خاصاً السبت، بالتزامن مع الذكرى السنوية لتأسيسها، في المسرح الوطني بكوبا، تؤدّي خلاله عرض «جيزيل» الرومانسي الذي اشتهرت ألونسو بتأديته حتى عندما كانت في السبعينات من العمر.

قوَّضت تقنية «التزييف العميق deepfake» ثقة الأشخاص في مصداقية الصور والفيديوهات التي يتم التقاطها في مناطق الحروب، وفقاً لما أكدته دراسة جديدة.أظهرت دراسة جديدة أن ممارسة أحد فنون الدفاع عن النفس الصينية قد تساعد في الحد من أعراض ومضاعفات مرض باركنسون (شلل الرعاش) لسنوات.طيار أميركي كاد يعطّل محركات طائرة: اعتقدتُ أنني أحلم!

وشدد المنظمون على أنه «لطالما شكلت فلسطين مصدراً من مصادر الإلهام في مسيرهم الفني، ومرجعاً من مرجعيات وعيهم الجمالي، يقيناً منهم أن الإبداع فعل مقاومة في البدء والمنتهى». https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/4632111-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%9Fلا صلة بين تناول اللحوم الحمراء وزيادة مستويات الالتهاب في الجسم (بابليك دومين) headtopics.com

ولكشف العلاقة بين الالتهاب واللحوم الحمراء، حلّل الفريق البحثي بيانات نحو 4 آلاف من كبار السن المشاركين في دراسة متعدّدة الأعراق لتصلّب الشرايين. وما أثار اهتمام الفريق البحثي بشكل خاص، أنهم لم يجدوا أنّ ثمة صلة بين تناول اللحوم الحمراء وزيادة مستويات ما يُسمى بـ«البروتين التفاعلي سي»، وهو مؤشّر على الالتهاب في الجسم، ويُعدّ علامة الخطر الالتهابية الرئيسية لحدوث الأمراض المزمنة.

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