7.9 مليون ريال أرباح 'مرنة' خلال الربع الثالث .. انخفضت 19.8 %

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلىيعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلىيعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلىيعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلىيعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى
انخفاض أرباح «أملاك للتمويل» إلى 5.5 مليون ريال في الربع الثالث من 2023انخفاض أرباح «أملاك للتمويل» إلى 5.5 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 اقرأ أكثر ⮕
أرباح «نادك» تقفز إلى 75.27 مليون ريال في الربع الثالث من 2023أرباح «نادك» تقفز إلى 75.27 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 اقرأ أكثر ⮕
أرباح «الصناعات الكهربائية» تقفز إلى 56.4 مليون ريال في الربع الثالثأرباح «الصناعات الكهربائية» تقفز إلى 56.4 مليون ريال في الربع الثالث اقرأ أكثر ⮕
ارتفاع أرباح «كابلات الرياض» إلى 132.7 مليون ريال في الربع الثالث من 2023ارتفاع أرباح «كابلات الرياض» إلى 132.7 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 اقرأ أكثر ⮕
ارتفاع أرباح «سدافكو» إلى 112.8 مليون ريال في الربع الثالث من 2023ارتفاع أرباح «سدافكو» إلى 112.8 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 اقرأ أكثر ⮕
نمو أرباح 'عِلم' الفصلية 22.3% إلى 334 مليون ريالارتفع صافي أرباح شركة عِلم بنسبة 22.34% في الربع الثالث من 2023 إلى نحو 334 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة مقارنة بصافي ربح نحو 273 مليون ريال في الربع ال اقرأ أكثر ⮕