7.9 مليون ريال أرباح 'مرنة' خلال الربع الثالث .. انخفضت 19.8 %

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلىيعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلىيعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلىيعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلىيعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى

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انخفاض أرباح «أملاك للتمويل» إلى 5.5 مليون ريال في الربع الثالث من 2023انخفاض أرباح «أملاك للتمويل» إلى 5.5 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 اقرأ أكثر ⮕

أرباح «نادك» تقفز إلى 75.27 مليون ريال في الربع الثالث من 2023أرباح «نادك» تقفز إلى 75.27 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 اقرأ أكثر ⮕

أرباح «الصناعات الكهربائية» تقفز إلى 56.4 مليون ريال في الربع الثالثأرباح «الصناعات الكهربائية» تقفز إلى 56.4 مليون ريال في الربع الثالث اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع أرباح «كابلات الرياض» إلى 132.7 مليون ريال في الربع الثالث من 2023ارتفاع أرباح «كابلات الرياض» إلى 132.7 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع أرباح «سدافكو» إلى 112.8 مليون ريال في الربع الثالث من 2023ارتفاع أرباح «سدافكو» إلى 112.8 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 اقرأ أكثر ⮕

نمو أرباح 'عِلم' الفصلية 22.3% إلى 334 مليون ريالارتفع صافي أرباح شركة عِلم بنسبة 22.34% في الربع الثالث من 2023 إلى نحو 334 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة مقارنة بصافي ربح نحو 273 مليون ريال في الربع ال اقرأ أكثر ⮕