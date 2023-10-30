🔴 مباشر: الولايات المتحدة تدعو إسرائيل إلى حماية المدنيين وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة

حثت الولايات المتحدة إسرائيل الأحد على حماية المدنيين في غزة وطالبت بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية على الفور، وسط غضب متزايد من ارتفاع عدد القتلى الناجم عن القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ ثلاثة أسابيع.

يأتي ذلك بالتزامن مع تكرار الجيش الإسرائيلي طلبه من سكان غزة التوجه إلى جنوب القطاع، وقال:"صار الآن أمرا ملحا". كما شهدت الحدود بين إسرائيل ولبنان الأحد تصاعدا في حدة التوتر والقصف المتبادل المتواصل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، مع إعلان حزب الله اللبناني إسقاط مسيّرة إسرائيلية باستخدام صاروخ أرض-جو.

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