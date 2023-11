67 % ارتفاع متهمي الجرائم المعلوماتية

وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالمتهمين العام الماضي 4783 قضية، فيما بلغ عددها 2723 قضية في 2021 بارتفاع نسبته نحو 55%.يفرض نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية جملة من العقوبات على جرائم التشهير والوصول غير المشروع والاختراق بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال بموجب المادة الثالثة.

ويعاقب المتهم بجرائم القرصنة والتهكير والاختراق للمعلومات الشخصية بالسجن لمدة لا تتجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 ملايين ريال بموجب المادة الخامسة. كما يعاقب المتهم الذي قام بتحريض الغير أو مساعدته أو الاتفاق معه على ارتكاب أي جريمة من الجرائم السابقة بنفس عقوبة الجرمة بما لا يزيد عن الحد الأعلى لها.

أما عقوبة الشروع في إحدى الجرائم المذكورة في نظام الجرائم الإلكترونية في السعودية لا تتجاوز نصف الحد الأعلى لنفس عقوبة الجريمة. ويعفى الجاني إذا بادر بإبلاغ السلطة التي تقع الجريمة ضمن اختصاصها قبل علمه بها أو قبل وقوع الضرر بسبب الجريمة.من الآثار السلبية التي تركتها التكنولوجيا هي الجرائم الإلكترونية، كجرائم الابتزاز والنصب والاحتيال التي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للنصب على الناس، وجرائم التشهير واختراق الحسابات والتهديد بالمحادثات والصور وكل ما يتعلق بالمواقع الإلكترونية.نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية 903 جولات رقابية خلال شهر أكتوبر 2023 على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمباني تحت الإنشاء...

